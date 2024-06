Polizei Hagen

POL-HA: Pkw-Fahrerin öffnet Tür - Radfahrer stürzt

Hagen (ots)

Am Freitag, 31.05.2024, kam es gegen 16:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Straße Am Berge, bei der ein Radfahrer verletzt wurde. Eine 78-jährige Pkw-Fahrerin hatte ihren Skoda am Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Hohenlimburg-Reh geparkt und öffnete die Fahrertür, um aus dem Pkw auszusteigen. Hierbei übersah sie einen Radfahrer, der sich von hinten näherte und an dem Pkw vorbeifahren wollte. Der 63-jährige Mann konnte nicht mehr ausweichen und prallte mit seinem Fahrrad in die Fahrertür. Er stürzte zu Boden und erlitt Verletzungen im Kopfbereich. Durch das Tragen eines Fahrradhelms wurde vermutlich Schlimmeres verhindert. Der Mann wurde zur Versorgung einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Der Sachschaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

MS

