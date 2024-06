Polizei Hagen

POL-HA: Schussabgabe in Hagen - mehrere Verletzte - Polizei fahndet mit Großaufgebot nach flüchtigem Täter

Hagen (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Hagen und Polizei Dortmund.

Am heutigen Vormittag kam es gegen 11 Uhr zu Schussabgaben in Hagen-Eilpe, dortige Hochstraße in einem Wohnhaus sowie in einem nahegelegenen Frisuersalon. Nach jetzigem Stand wurden vier Personen durch Schüsse schwer verletzt. Aktuell besteht bei keiner Person mehr Lebensgefahr.

Nach ersten Erkenntnissen könnten die Hintergründe im familiären Umfeld liegen.

Die Polizei fahndet mit einem Großaufgebot nach einem Täter.

Bitte meiden Sie aktuell die Bereiche Hagen-Innenstadt, Hochstraße in Eilpe und den Bereich Breckerfeld.

Bitte beachten sie auch den X-Kanal (ehmals twitter), Facebook und Whatsapp der Polizei Hagen für aktuelle Infos.

