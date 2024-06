POL-HA: Randalierer mit Haftbefehl festgenommen

Hagen-Wehringhausen (ots) - Ein 47-Jähriger musste am Mittwoch (29.05.) um 22 Uhr in Wehringhausen von Polizisten in Gewahrsam genommen werden. Der Mann war mit seiner Ehefrau in einen lautstarken Streit geraten. Nachbarn verständigten die Polizei. Eine Streifenwagenbesatzung traf vor Ort auf das Ehepaar. Der 47-Jährige machte einen alkoholisierten Eindruck auf die ...

mehr