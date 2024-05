Polizei Hagen

POL-HA: Mann nach lautstarkem Streit mit Ehefrau in Gewahrsam genommen

Hagen-Wehringhausen (ots)

Ein 47-Jähriger musste am Mittwoch (29.05.) um 22 Uhr in Wehringhausen von Polizisten in Gewahrsam genommen werden. Der Mann war mit seiner Ehefrau in einen lautstarken Streit geraten. Nachbarn verständigten die Polizei. Eine Streifenwagenbesatzung traf vor Ort auf das Ehepaar. Der 47-Jährige machte einen alkoholisierten Eindruck auf die Beamten, nahm eine bedrohliche Haltung ein und trat den Polizisten verbal aggressiv entgegen. Er ging kaum auf gestellte Fragen ein. Nach einer Recherche in polizeilichen Informationssystemen konnte durch die Beamten festgestellt werden, dass es in der Vergangenheit bereits zu zwei häuslichen Gewalten zwischen dem Ehepaar kam. Das Ehepaar gab jedoch an, dass die Auseinandersetzung lediglich verbal war und das es zu keinen körperlichen Übergriffen kam. Die Beamten entschieden sich, den 47-Jährigen zur Verhinderung von Straftaten, zur emotionalen Beruhigung und zur Ausnüchterung in das Polizeigewahrsam zu bringen. (arn)

