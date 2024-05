Polizei Hagen

POL-HA: Fahrt in Schlangenlinien über rote Ampel vor den Augen der Polizei

Hagen-Mitte (ots)

Während einer Streifenfahrt beobachteten Polizisten am Freitag (31.05.) einen Autofahrer auf dem Graf-von-Galen-Ring, der gegen 2 Uhr in der Nacht in Schlangenlinien in Richtung Körnerstraße unterwegs war. Der Fahrer des Hyundai fuhr vor den Polizisten her und ignorierte darüber hinaus eine rote Ampel. Die Beamten stoppten den 41-Jährigen umgehend - auf der Rückbank seines Autos lagen leere Bierdosen. Darüber hinaus machte der Mann einen alkoholisierten Eindruck auf die Einsatzkräfte. Ein freiwilliger Atemalkoholtest konnte aufgrund des Alkoholisierungsgrades nicht mit dem Hagener durchgeführt werden. Ein Drogenvortest verlief jedoch positiv auf mehrere Substanzen. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben, die Polizisten beschlagnahmten den Führerschein des 41-Jährigen. Er erhielt eine Strafanzeige und muss sich wegen Trunkenheit im Verkehr sowie des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln verantworten. (arn)

