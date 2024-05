Polizei Hagen

POL-HA: Mann beleidigt und bedroht Polizeibeamte und wird in Gewahrsam genommen

Hagen-Altenhagen (ots)

Als Polizisten am Donnerstag (30.05.) gegen 18.50 Uhr einen 18-Jährigen in der Friedensstraße kontrollierten, verhielt sich der Hagener unmittelbar aggressiv und respektlos gegenüber den Beamten. Er ließ sich weder durch die Polizisten noch durch Freunde beruhigen. Stattdessen fragte er die Einsatzkräfte immer wieder, was sie von ihm wollen. Er "duzte" die Beamten mehrmals und kam der Aufforderung, dies zu unterlassen, nicht nach. Als der Mann sich ausweisen sollte, verweigerte er die Angabe seiner Personalien zunächst. Während des Gespräches griff er stattdessen immer wieder in seinen Genitalbereich. Als eine Polizistin ihn aufforderte auch dies zu unterlassen, gab er sinngemäß an: "Für meinen Schwanz bist du eng". Des Weiteren betitelte der 18-Jährige die Beamten als "Schwänze". Der Hagener wurde im weiteren Verlauf in Gewahrsam genommen. Auf der Fahrt im Streifenwagen drohte er den Einsatzkräften mit den Worten "Ihr werdet schon sehen was ihr davon habt!" und forderte die eingesetzten Beamten auf, dass sie seinen "Schwanz lutschen" sollen. Der Mann erhielt eine Strafanzeige wegen Beleidigung sowie Bedrohung. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell