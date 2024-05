Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: In Streichelzoo eingebrochen

Rülzheim (ots)

Unbekannte Täter brachen am frühen Samstagmorgen gegen 02:05 Uhr in den Streichelzoo in Rülzheim ein. Sie brachen eine durch Eisengitter gesicherte Tür der Gaststätte auf und entwendeten Bargeld sowie ein IPad. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 1500,-EUR.

Zeugen die Angaben zur Tat oder den tatbeteiligten Personen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07274/9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de mit der Polizei Germersheim in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell