Polizei Hagen

POL-HA: Radfahrer verletzt sich bei Unfall leicht - Autofahrerin öffnet Autotür

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Als eine Autofahrerin am Freitag (31.05.) gegen 16.30 Uhr ihr Auto in der Straße Am Berge parkte, öffnete sie im Anschluss die Fahrertür um auszusteigen. Dabei übersah die 78-Jährige einen Radfahrer. Der 63-Jährige, der mit seinem Pedelec in Richtung Ortsteil Reh unterwegs war, prallte gegen die Tür und stürzte zu Boden. Er kam nach Angaben eines Zeugen mit dem Kopf auf dem Boden auf. Dabei zog sich der Hagener leichte Verletzungen zu und musste durch eine Rettungswagenbesatzung in ein Krankenhaus gebracht werden. (arn)

