POL-SO: Vermisste Person

Warstein (ots) - Am gestrigen Montag kam es gegen 18:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Straße Bache, zwischen Warstein und Oeventrop. Eine 24-jährige Frau aus Siegen befuhr mit ihrem VW die Bache in Fahrtrichtung Oeventrop. In einer langgezogenen Linkskurve kam ihr Pkw aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Der VW geriet auf den ...

mehr