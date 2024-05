Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein-Hirschberg-Fahrerin verletzt

Warstein (ots)

Am gestrigen Montag kam es gegen 18:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Straße Bache, zwischen Warstein und Oeventrop. Eine 24-jährige Frau aus Siegen befuhr mit ihrem VW die Bache in Fahrtrichtung Oeventrop. In einer langgezogenen Linkskurve kam ihr Pkw aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Der VW geriet auf den Grünstreifen und überschlug sich mehrfach, bevor er zum Stillstand kam. Die 24-Jährige wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von den Kräften der Feuerwehr aus dem VW befreit werden. Sie erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Lebensgefahr besteht nach derzeitigen Erkenntnissen nicht. Der im VW befindliche 22-jährige Beifahrer aus Arnsberg konnte sich eigenständig aus dem Fahrzeug befreien. Er wurde ebenfalls verletzt und anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Das Fahrzeug, an dem ein Totalschaden entstand, musste abgeschleppt werden.(dk)

