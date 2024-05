Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl/Unterschlagung

Ense (ots)

Am 22.11.2023, um 10:45 Uhr, versuchte ein 83-jähriger Enser an einem Geldautomaten in Ense 500 Euro in bar abzuheben. Der Geldautomat zeigte eine Fehlermeldung, woraufhin der Geschädigte vermeintlich den Vorgang abbrach. Er wechselte zu einem anderen Geldautomaten. Der Geldautomat mit der Fehlermeldung gab das Geld aber im Anschluss in den Ausgabeschacht. Der unbekannte Täter kam als Nächster zum Geldautomaten, bemerkte das Geld im Ausgabeschacht und nahm es an sich. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft hat das zuständige Amtsgericht nun die Bilder der Videoaufzeichnung zur Fahndung freigegeben. Sie befinden sich aus datenschutzrechtlichen Gründen hinter diesem link: https://polizei.nrw/fahndung/135727. Wer kann Hinweise zu dem abgebildeten Mann geben? Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 02922-91000 bei der Kriminalpolizei. (dk)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell