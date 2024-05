Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Welver (ots)

Am 18.05.2024 ereignete sich gegen 14:50 Uhr ein Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der Wambeler Straße in Welver. Ein 29-jähriger Motorradfahrer aus Hamm befuhr mit seiner Honda die Wambeler Straße in Richtung Hamm-Rhynern. Im Bereich einer Linkskurve verlor der Fahrzeugführer aufgrund von Unachtsamkeit oder nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet auf den neben der Fahrbahn verlaufenden Grünstreifen. Hier kam es zu einer Kollision mit einem Strommasten, bei der sich der 29-jährige schwere Verletzungen an der Hand zufügte. Er wurde in ein überregionales Krankenhaus verbracht. Am Motorrad entstand Sachschaden. (cg)

