BPOLI-KA: Betäubungsmittel aufgefunden

Karlsruhe (ots) - Am Montagmorgen (29. April) hat die Bundespolizei einen mit Haftbefehl gesuchten Mann am Karlsruher Hauptbahnhof festgestellt. Gegen 09:50 Uhr kontrollierten Beamte der Bundespolizei den deutschen Staatsangehörigen am Karlsruher Hauptbahnhof. Hierbei stellte sich heraus, dass der Mann wegen Erschleichen von Leistungen von der Staatsanwaltschaft Karlsruhe zur Festnahme ausgeschrieben war. Der 43-Jährige konnte Strafe in Höhe von 577,50 Euro nicht bezahlen ...

