Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Hamm-Pelkum (ots)

Unbekannte Einbrecher drangen am Sonntag, 31. Dezember, zwischen 16 Uhr und 22.45 Uhr, gewaltsam in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Brüggenkampstraße.

Der oder die unbekannten Einbrecher beschädigten durch Aufhebeln eine Terrassentür und verschafften sich so Zutritt.

Innerhalb der Wohnung durchsuchten sie mehrere Räumlichkeiten und flüchteten anschließend unerkannt in unbekannte Richtung - ob sie bei ihrer Tat mit Diebesgut flüchten konnten ist aktuell noch nicht bekannt.

Hinweise zu dem Einbruch oder verdächtigen Personen nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(ds)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell