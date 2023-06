Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Zwei E-Bikes entwendet

Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots)

Die Polizei in Darmstadt sucht Zeugen, die Hinweise zu einem Fahrraddiebstahl in der Straße 'Am Markt' geben können. Der Diebstahl ereignete sich in der Nacht zum Dienstag (6.6) gegen 1.30 Uhr auf Höhe eines dort ansässigen Schuhgeschäfts. Die Diebe entwendeten zwei hochwertige Elektrofahrräder im Wert von insgesamt Elftausend Euro aus einem Fahrradständer und flüchteten in unbekannte Richtung. Zur Täterbeschreibung ist bekannt, dass es sich um zwei männliche, dunkel bekleidete Personen gehandelt hat, die einen Rucksack dabei hatten.

Hinweise können unter der Telefonnummer 06151/969-41110 mitgeteilt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell