Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht

Groß-Gerau (ots)

Groß-Gerau: Am Dienstag (06.06.23) zwischen 10:00 und 11:00 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen grauen VW Kombi, der im Helvetia Parc in Groß-Gerau, in der Nähe des KIK-Marktes abgestellt war. Der Pkw der Geschädigten wurde hierbei vorne rechts beschädigt. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizeistation in Groß-Gerau unter der Telefonnummer 06152-1750 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell