POL-BI: Achtung: Falsche Handwerker mit Mitarbeiterausweis

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Mitte - In der Altstadt scheiterte ein Dieb am Freitag, 30.12.2022, als er in einem Modegeschäft an der Niedernstraße - in Nähe der Hagenbruchstraße - eine zweite hochpreisige Herrenjacke stehlen wollte. Gegen 16:00 Uhr erkannte ein Mitarbeiter einen Mann wieder, den er bereits gegen 13:00 Uhr beim Diebstahl einer Herrenjacke beobachten, aber nicht mehr aufhalten konnte. Als der Mann ...

mehr