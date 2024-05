Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Discounter

Ense-Bremen (ots)

In der Nacht vom vergangenen Mittwoch auf Donnerstag, in der Zeit von 21 und 8 Uhr, brachen unbekannte Täter in einen Discounter an der Windmühle ein. Sie verschafften sich über ein Fenster Zugang zum Aufenthaltsraum. Hier schütteten die Einbrecher Limonade aus und verspritzten diese im Raum. Das Ladenlokal betraten die Täter nicht und verließen die Räumlichkeiten augenscheinlich ohne Beute.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern und zum Tathergang geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Soest unter der Rufnummer 02921-91000 zu melden. (rb)

