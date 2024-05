Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Pkw-Brand

Soest (ots)

Am 19.05.2024 ereignete sich gegen 02:45 Uhr ein Pkw-Brand auf dem Parkplatz des Börde-Berufskollegs in der Geschwister-Scholl-Straße in Soest. Ein hier geparkter Mercedes brannte in voller Ausdehnung und wurde durch die Feuerwehr Soest gelöscht. Der Mercedes wurde sichergestellt. Die Kriminalpolizei nimmt die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache auf. Wer verdächtige Beobachtungen zur Tatzeit im Bereich des Börde-Berufskollegs gemacht hat, melde sich bitte bei der Polizei in Soest unter der 02921/9100-2534. (cg)

