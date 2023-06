Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Radmuttern an Auto gelöst

Eliasbrunn (ots)

In der Zeit vom 05.06.2023 zum 06.06.2023 wurde in der Ortslage Eliasbrunn bei einem Pkw, Fiat an einem Vorderrad die Radmuttern gelockert. Die Geschädigte brachte dies zur Anzeige. Einen ähnlichen Vorfall gab es bereits in den Jahren zuvor. Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schleiz unter 03663-4310 zu melden.

