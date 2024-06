Polizei Hagen

POL-HA: Einbruch in die Realschule Hohenlimburg - Täter zerschlagen Oberlichter

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Zwischen dem 29.05 und 03.06.2024 kam es zu einem Einbruch in die Realschule Hohenlimburg in der Straße Im Kley. Offenbar stiegen die Täter auf das Dach des Gebäudes und zerschlugen dort die Oberlichter. Anschließend durchwühlten sie mehrere Räume, unter anderem die Schulkantine. Hier stahlen die Einbrecher Besteck und Trinkpäckchen. Nach bisherigen Ermittlungen gelang den Tätern die Flucht vermutlich über die von innen zu öffnenden Türen und anschließend in Richtung Wiesenstraße. Hinweise werden unter 02331 986 2066 entgegengenommen. (hir)

