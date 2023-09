POL-HSK: Verkehrsunfall - 13-jährige Radfahrerin stürzt

Olsberg (ots) - Unbekannte Täter sind im Tatzeitraum von Freitag, 01.09.2023, 13:00 Uhr bis Montag, 04.09.2023, 06:55 Uhr in eine Werkstatt in Bigge eingebrochen. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu der Fertigungshalle an der Pappelallee. Angaben zu möglichem Diebesgut liegen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor. Die Ermittlungen dauern an. An dem Gebäude ist Sachschaden entstanden. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde ...

mehr