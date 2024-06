Polizei Hagen

POL-HA: 11-jähriger Junge bei Autounfall leicht verletzt

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Am Montag (03.06.) fuhr eine 31-jährige Frau aus Dortmund gegen 14 Uhr auf der Henkhauser Straße in Fahrtrichtung Gotenweg. Als sie die Kreuzung Henkhauser Straße/Am Berge kreuzen wollte, übersah sie das Auto einer vorfahrtberechtigten 42-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der Sohn der 42-jährigen Hagenerin, der bei ihr im Auto mitfuhr. Das Auto der Familie befand sich auf der Straße Am Berge und sei aus Richtung der Berliner Allee gekommen, als sich der Zusammenstoß ereignete. Eine Rettungswagenbesatzung versorgte die leichten Verletzungen des 11-Jährigen an der Unfallstelle. Eine Behandlung in einem Krankenhaus war danach nicht mehr erforderlich. Die beiden Autofahrerinnen blieben unverletzt. Das Auto der 42-Jährigen, bei dem es sich ebenfalls um einen Ford handelte, wurde abgeschleppt. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell