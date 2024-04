Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Nachträgliche Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 23.04.2024

PI Leer/Emden (ots)

++Schwerer Verkehrsunfall auf der Autobahn 28++

Am 23.04.2024 kam es gegen 14:50 Uhr auf der A 28 in Fahrtrichtung Oldenburg kurz vor der AS Apen/Remels zu einem schweren Verkehrsunfall, als ein Fahrzeugführer eine PKW Mercedes aus derzeit noch ungeklärten Gründen auf einen vorausfahrenden Lkw auffuhr. Nach dem Aufprall auf den Lkw drehte sich der Pkw auf der Fahrbahn. Dadurch war die gesamte Fahrbahn in Fahrtrichtung Oldenburg blockiert. Durch das Unfallgeschehen wurde einer Person schwer verletzt und in ein Krankenhaus nach Westerstede verbracht. Nähere Informationen zu den beteiligten Personen sind noch nicht bekannt. Die A 28 ist derzeit noch für die Unfallaufnahme und die erforderlichen Bergungsarbeiten voll gesperrt. Eine Zeitspanne der Arbeiten ist derzeit noch nicht abzusehen. Die Einheiten der Autobahnpolizeien Leer und Oldenburg sind neben weiteren Rettungs-und Einsatzkräften vor Ort. Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmer darum, den Bereich möglichste weiträumig zu umfahren, da auch auf den Umleitungsstrecken hohes Verkehrsaufkommen herrscht.

