Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, den 21.04.2024

PI Leer/Emden (ots)

++ Diebstahl aus Pkw ++ Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Alkoholgenusses mit unerlaubten Entfernen vom Unfallort und Fahren ohne Fahrerlaubnis ++ Trunkenheit im Verkehr ++ Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Alkoholgenusses ++ Trunkenheitsfahrt und Fahren ohne Fahrerlaubnis ++

Ostrhauderfehn - unerlaubtes Entfernen vom Unfallort nach Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss und Fahren ohne Fahrerlaubnis Am Samstagabend, gegen 18:30 Uhr, kam es in Ostrhauderfehn auf der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall, im Anschluss sei der 33-jährige Unfallverursacher aus dem Emsland nicht angehalten, sondern entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Das Unfallfahrzeug und der Verursacher konnten durch Zeugen beschrieben werden. Ungefähr 20 Minuten später kam es im Bereich Papenburg, durch den Fahrzeugführer verursacht, zu einem weiteren Verkehrsunfall. Auch hier entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort, konnte allerdings durch die Polizei Papenburg kurze Zeit später angehalten werden. Hier wurde festgestellt, dass der Mann aus dem Emsland unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein entsprechender Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,79 Promille. Es wurde zusätzlich festgestellt, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und entsprechende Strafverfahren werden eingeleitet.

Westoverledingen - Trunkenheit im Verkehr In der Nacht von Samstag auf Sonntag, wurde eine Streifenbesatzung, gegen 00:40 Uhr, auf der Folmhuser Straße auf einen Volkswagen aufmerksam, welcher bei unklarer Verkehrslage im Kurvenbereich ein anderes Fahrzeug überholte. Die aus diesem Anlass durchgeführte Verkehrskontrolle und Überprüfung des Fahrzeugführers ergab, dass der 21-jährige Mann aus Westoverledingen mit einem Atemalkoholwert von 1,00 Promille unter dem Einfluss von Alkohol stand. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt, eine Blutentnahme durchgeführt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Rhauderfehn - Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohols Am Sonntagmorgen kam es in den frühen Morgenstunden, genauer gegen 03:55 Uhr, im Patersweg zu einem Verkehrsunfall eines Volkswagens. Dieser kam aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einer Leitplanke und einem Baum. Zunächst entfernten sich die Fahrzeuginsassen unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Während der Sachverhaltsaufnahme der Polizei erschienen die Fahrzeuginsassen wieder am Unfallort. Der Fahrzeugführer wies leichte Verletzungen auf, die augenscheinlich aus dem Unfall resultierten. Es wurde durch die Beamten im weiteren Verlauf festgestellt, dass der 24-jährige Fahrzeugführer aus Westoverledingen mit 1,09 Promille unter dem Einfluss von Alkohol stand. Auch hier wurde eine Blutentnahme durchgeführt, der Führerschein beschlagnahmt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Jemgum - Diebstahl einer Handtasche aus Pkw Am Samstag kam es in der Zeit zwischen 14:15 Uhr und 14:30 Uhr in der Hofstraße in Jemgum zu einem Handtaschendiebstahl aus einem Pkw. Die Geschädigte parkte zuvor ihren Pkw auf einem Parkplatz der Hausnummer 6. Ihren Vermutungen nach habe sie vergessen, den Pkw abzuschließen. Nach einer kleinen Absuche des Nahbereichs fand sie die Tasche in einem umliegenden Gebüsch. Es fehlten lediglich 300EUR Bargeld aus der Tasche. Zeugen die sachdienliche Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der örtlichen Polizei in Verbindung zu setzen.

Emden - Trunkenheitsfahrt und Fahren ohne Fahrerlaubnis Am Samstag, gegen 13:40 Uhr, wurde ein 33-jähriger Fahrzeugführer mit Wohnsitz in Emden kontrolliert. Eine Streifenbesatzung stellte den Pkw auf der Petkumer Straße fest, welcher Schlangenlinien fuhr und auf die anschließenden Anhaltesignale des Streifenwagens nicht reagierte. Nachdem der Pkw angehalten werden konnte, wurde auch der Grund der auffälligen Fahrweise festgestellt. Der Fahrzeugführer stand mit 2,55 Promille erheblich unter dem Einfluss von Alkohol. Zusätzlich war er derzeit nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und er wird sich nun in einem Strafverfahren verantworten müssen.

