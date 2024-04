POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 22.04.2024

Polizeiinspektion Leer/Emden

Emden - Verkehrsunfallflucht

Am 21.04.2024 kam es zwischen 08:40 Uhr und 09:50 Uhr in Emden zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfalllflucht. Ein 56-Jähriger war in der Dienststelle in Emden erschienen und hatte den Sachverhalt angezeigt. Der Geschädigte konnte die Unfallörtlichkeit auf die Parkplätze eines Discounters in der Fritz-Reuter-Straße und eines weiteren in der Straße Lookvenne eingrenzen. Sein geparkter Honda war dabei auf einem der beiden Parkplätze durch einen bislang unbekannten Unfallbeteiligten an der gesamten linken Fahrzeugseite beschädigt worden. Anschließend hatte sich dieser Verursacher unerlaubt vom Unfallort entfernt, sodass die Polizei nun nach Zeugen sucht.

Emden - Mehrere Ermittlungsverfahren gegen flüchtigen Fahrzeugführer

Am 21.04.2024 gegen 10:00 Uhr befuhren Beamte der Polizei Emden im Rahmen des Streifendienstes die Petkumer Straße in Emden. Sie stellten einen Transporter der Marke Renault fest und entschlossen sich, diesen einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Trotz Einsatz der entsprechenden Anhaltesignale sowie dem Zuschalten von Blaulicht und Martinshorn setzte der Fahrzeugführer seine Fahrt fort, gefährdete im weiteren Verlauf andere Verkehrsteilnehmer und fuhr schließlich auf einen vorausfahrenden Pkw auf. Das Fahrzeug kam daraufhin zum Stehen. Es stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer, ein 47-jähriger Mann, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Außerdem wurde bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt, nachdem sich im Zuge der Kontrolle der Verdacht erhärtete, dass er das Fahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geführt hatte. Über diese Feststellungen hinaus, ergab eine Überprüfung, dass das genutzte Fahrzeug weder zugelassen, noch versichert und versteuert war und mit nicht ausgegebenen Kennzeichen verwendet wurde. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. Die Kennzeichen und Fahrzeugschlüssel wurden beschlagnahmt.

Leer - Trunkenheit im Straßenverkehr

Am 21.04.2024 gegen 08:30 Uhr kontrollierten Beamte der Leeraner Polizei einen 24-Jährigen, welcher zuvor den Bahnhofsring mit einem E-Scooter befuhr. Während dieser Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest hatte einen Wert von 1,58 Promille zum Ergebnis. Es erfolgte schließlich die Blutentnahme bei dem Mann. Weiterhin stellten die Beamten während der Sachverhaltsaufnahme Betäubungsmittel und ein Einhandmesser bei dem Mann fest und leiteten Ermittlungen ein. Er muss sich in entsprechenden Strafverfahren verantworten.

Westoverledingen - Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Am 21.04.2024 kam es gegen 09:50 Uhr im Kreuzungsbereich der Heidestraße und Mühlenstraße in Westoverledingen zu einem Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen. Zuvor befuhr eine 50-jährige Frau in einem Skoda die Mühlenstraße in östlicher Richtung und beabsichtigte, die Heidestraße zu überqueren. Ein 61-Jähriger sowie seine 60-jährige Beifahrerin befuhren die Heidestraße in nördlicher Richtung in einem Mazda. Die 50-Jährige gewährte nicht die für den kreuzenden 61-Jährigen maßgebliche Vorfahrt und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Pkw, durch welchen das Fahrzeug der 50-Jährigen gegen ein weiteres Fahrzeug eines 74-Jährigen prallte und ebenfalls beschädigte. Drei Personen wurden durch den Verkehrsunfall leicht verletzt. Alle Fahrzeuge wurden beschädigt und waren teilweise nicht mehr fahrbereit. Weiterhin wurden ein Straßenschild und ein Kunststoffpoller beschädigt. Die Polizei war vor Ort und nahm den Verkehrsunfall auf.

