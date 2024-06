Polizei Hagen

POL-HA: Mofa-Fahrer nach Unfall an Kreuzung schwerverletzt

Hagen-Boele (ots)

Am Montag (03.06.) kam es gegen 9.25 Uhr in der Poststraße in Hagen-Boele zu einem Auffahrunfall, bei dem ein Mann schwere Verletzungen erlitt. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen stieß eine 58-Jährige mit ihrem Opel im Kreuzungsbereich Pappelstraße/Poststraße mit dem 60-jährigen Mofa-Fahrer zusammen. Die Hagenerin gab bei der Unfallaufnahme an, dass sie den Mofafahrer zwar wahrgenommen habe. Sie sei aber davon ausgegangen, dass dieser noch vor einem herannahenden Lkw auf die Pappelstraße abbiegen würde. Deshalb hätte sie sich auf den Lkw konzentriert. Im weiteren Verlauf sei es dann zu dem Auffahrunfall gekommen. Der 60-jährige Mofa-Fahrer musste durch eine Rettungswagenbesatzung in ein Krankenhaus gebracht werden. (qua)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell