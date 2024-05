Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Betrunkener Fahrradfahrer kollidiert mit Straßenbahn und verletzt sich

Mannheim (ots)

Am Samstagabend ereignete sich gegen 21:00 Uhr ein Unfall in der Friedrich-Ebert-Straße, an dem ein Fahrradfahrer und eine Straßenbahn beteiligt war. Der 37-jährige Radfahrer befuhr zunächst den Radweg der Friedrich-Ebert-Straße und überquerte diese an der Ampel, Richtung Bibienastraße. Hier missachtete er in der Fahrbahnmitte das gelbe Blinklicht, welches vor der herannahenden Straßenbahn warnte. Da der Straßenbahnführer den Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte, kam es in Höhe der Langen Rötterstraße zur Kollision. Der Fahrradfahrer stieß im vorderen Bereich gegen die Straßenbahn und stürzte zu Boden. Er erlitt mehrere Prellungen und eine Fraktur des Schlüsselbeins. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille. Nach der Erstversorgung durch die gerufenen Rettungskräfte wurde der Unfallverursacher zur weiteren Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Am Fahrrad und der Straßenbahn entstand ein Schaden in einer Gesamthöhe von ca. 3.000,00 EUR. Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt, Tel.: 0621/33010, in Verbindung zu setzen.

