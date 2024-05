POL-MA: Meckesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Zwei Pferde beim Flanieren eingefangen

Heidleberg (ots) - Am Samstagmorgen kurz nach 06:30 Uhr überprüfte ein 21-Jähriger Dieb an mehreren Fahrrädern, welche am Bahnhofsvorplatz in Heidelberg abgestellt waren, wie diese gesichert sind um eines hiervon zu entwenden. Als es Ihm gelang ein Fahrrad zu finden, welches scheinbar nicht abgeschlossen war, ...

mehr