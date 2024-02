Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Brennender Unrat führt zu Polizeieinsatz - Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots)

Im Laufe des Samstagmorgens wurden zwei Brände im Jungbusch gemeldet. Um kurz nach 06:30 Uhr war in der Böckstraße Unrat, welcher vor einem Kellerabteil gelagert war, in Brand geraten. Um kurz vor 7 Uhr kam es zu einer Rauchentwicklung in der Beilstraße. Hier brannte Müll in einem Anbau hinter dem eigentlichen Wohngebäude. Eine Gefahr für die Anwohnenden ging durch die kleinen Brände nach derzeitigen Erkenntnissen nicht aus. Ob überhaupt ein Schaden entstanden ist, bedarf der weiteren Abklärung. Da die genaue Ursache der Feuer noch nicht klar ist, übernahm das Kriminalkommissariat Mannheim die weiteren Ermittlungen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell