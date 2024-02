Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon-Rot/ Rhein-Neckar-Kreis/ BAB 5: Unfallflucht durch LKW - Polizei sucht Zeugen

St. Leon-Rot/ Rhein-Neckar-Kreis/ BAB 5 (ots)

Zu einem Beinahezusammenstoß zweier LKW kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag. Ein 48-Jähriger war mit einem LKW auf der BAB 5 in Richtung Karlsruhe unterwegs. Ungefähr auf der Höhe von St. Leon-Rot wurde er von einem anderen LKW überholt. Das andere Fahrzeug scherte um kurz nach Mitternacht so knapp wieder ein, dass der 48-Jährige ruckartig nach rechts ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei kam sein LKW nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit mehreren Leitplanken-Elementen. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von knapp 4.000 Euro. Die Höhe des Schadens an der Leitplanke ist derzeit nicht bekannt. Eine Beschreibung des Unfallverursachers liegt bislang nicht vor. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Außenstelle des Verkehrsdienstes in Walldorf unter der Telefonnummer 06227-35826-0 zu melden.

