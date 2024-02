Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unfall auf dem Luisenring mir erheblichem Sachschaden

Mannheim (ots)

Am Sonntag fuhr nach derzeitigem Erkenntnisstand eine 29-Jährige mit ihrem BWM auf dem Luisenring in Richtung Kurpfalzkreisel. Um kurz nach Mitternacht wollte sie nach links in die Neckarvorlandstraße abbiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt einer 21-jährigen Fahrerin eines Hyundais, die auf dem Luisenring in Richtung Parkring unterwegs war. Durch die Kollision kam der Hyundai ins unkontrollierte Schleudern, welches erst im Gleisbett der Straßenbahn endete. Die 21-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht und kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der Gesamtschaden wird auf 13.000 Euro geschätzt. Der Hyundai musste abgeschleppt werden. Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt übernahm die weiteren Unfallermittlungen.

