Feuerwehr Xanten

FW Xanten: Kindertagesstätte Seestern zu Gast bei der Einheit Wardt

Xanten

Dienstag, 14.05.2024 - 17 Kinder der Kindertagesstätte Seestern aus Wardt machten sich am Dienstagmittag auf den Weg zur Feuerwehr. Am Standort der Einheit Wardt am Meerend erwartete die Kinder ein spannendes Programm.

Zunächst ging es darum das richtige Verhalten im Brandfall inklusive dem richtigen Notruf zu besprechen und praktisch zu üben. Im Anschluss wurden die Fahrzeuge und Geräte der Feuerwehr ganz genau unter die Lupe genommen und von den Kameradinnen und Kameraden kindgerecht vorgestellt.

Auch beim Besuch der Feuerwehr in Wardt durfte es natürlich nicht fehlen, dass jedes Kind mal mit dem Feuerwehrschlauch "arbeiten" durfte. Dies ist traditionell immer der Abschluss des Mittags bei der Feuerwehr.

Diese Form der Brandschutzerziehung findet in allen Einheiten der Feuerwehr Xanten regelmäßig statt und ist sowohl für die Kinder, als auch für die Feuerwehrleute, immer ein Highlight.

Original-Content von: Feuerwehr Xanten, übermittelt durch news aktuell