POL-BI: Einladung des Polizeipräsidiums Bielefeld zur Pressekonferenz "Jahresbilanz Kriminalität 2023"

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Innenstadt- Am Mittwoch, 27.03.2024, nutzte eine Diebin mit auffälligen O-Beinen die Schuhanprobe ihres Opfers und entwendete unbemerkt aus der abgestellten Handtasche der Frau die Geldbörse. Eine 70-Jährige aus Leopoldshöhe hielt sich gegen 12:30 Uhr in einem Schuhgeschäft an der Niedernstraße auf und probierte Schuhe an. ...

