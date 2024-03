Polizei Bielefeld

POL-BI: Bei Schuhanprobe in Handtasche gegriffen - auffällige Diebin gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Innenstadt- Am Mittwoch, 27.03.2024, nutzte eine Diebin mit auffälligen O-Beinen die Schuhanprobe ihres Opfers und entwendete unbemerkt aus der abgestellten Handtasche der Frau die Geldbörse.

Eine 70-Jährige aus Leopoldshöhe hielt sich gegen 12:30 Uhr in einem Schuhgeschäft an der Niedernstraße auf und probierte Schuhe an. Während der Anprobe stand ihre Handtasche unter dem Stuhl, auf dem sie saß. Neben ihr saß ebenfalls eine Frau auf einem Stuhl. Als die 70-Jährige kurz aufstand, um mit den Schuhen Probe zu gehen, nutzte die Unbekannte dies, griff in die abgestellte Handtasche und verließ mit dem erbeuteten Portemonnaie schnell das Geschäft.

Als die 70-Jährige nach wenigen Minuten zurückkehrte, stellte sie den Diebstahl fest.

Das Opfer beschrieb die Tatverdächtige als osteuropäisch aussehend, zwischen 35 bis 45 Jahre alt, circa 166 cm groß, mit schulterlangen schlecht blondierten Haaren zum Zopf gebunden und korpulent. Sie war mit einem hellen Mantel und einer hellen Hose bekleidet und hatte eine weiße Handtasche dabei. Auffällig war, dass sie eine Gehbehinderung mit ausgeprägten O-Beinen hatte.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell