POL-PDLU: Dudenhofen - Unfall durch Begegnungsverkehr mit Flucht

Ludwigshafen (ots) - Mutterstadt; Im Zeitraum von Samstag, 25.11.2023, 18:00 Uhr bis Sonntag, 26.11.2023, 00:09 Uhr, entfernte sich ein Verkehrsteilnehmer unerlaubt von der Unfallstelle in der Speyerer Straße in Mutterstadt, nachdem er den linken Außenspiegel eines am Fahrbahnrand geparkten PKW gestreift und hierdurch beschädigt hat. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235 - 495-0 oder per ...

mehr