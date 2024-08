Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Tödlicher Verkehrsunfall

Ludwigshafen (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Frankenthal/Pfalz und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Am Abend des 11.08.2024, kam es um 22:50h in Ludwigshafen in der Saarlandstraße zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein mit zwei Personen besetzter VW Golf befuhr die Saarlandstraße in Richtung Mundenheim. Bei der Einmündung der Stifterstraße kam es zum Zusammenstoß mit einem Audi A7, welcher die Saarlandstraße in Richtung Innenstadt befuhr und nach links in die Stifterstraße abbiegen wollte. Durch den Zusammenstoß schleuderten beide Fahrzeuge über die Saarlandstraße und der Golf kam auf den Gleisen der RNV zum Stehen. Der 36-jährige Fahrer des Audis verstarb noch an der Unfallstelle. Der 21-jährige Fahrer des Golfs und seine 20-jährige Beifahrerin wurden mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Durch die Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter mit der Untersuchung des Unfalls beauftragt. Die Saarlandstraße blieb bis zur Räumung der Unfallstelle um 04:00h in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen, der Rettungsdienst, die RNV und die Polizei.

