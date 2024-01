Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 240115-6: Frau und drei Kinder bei Alleinunfall leicht verletzt

Bedburg (ots)

Auto landete auf dem Dach

Bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen (15. Januar) in Bedburg sind eine Frau (33) und ihre drei Kinder (8, 12, 12) leicht verletzt worden. Nach derzeitigem Sachstand handelte es sich um einen Alleinunfall. Rettungskräfte brachten die Leichtverletzten in ein Krankenhaus.

Ersten Erkenntnissen zufolge sei die 33-Jährige gegen 8.40 Uhr mit ihrem Hyundai und ihren drei Kindern auf der Alten Frauweilerstraße in Richtung Broich gefahren. Aus bislang ungeklärter Ursache sei sie nach links von der Fahrbahn abgekommen und geriet in den gegenüberliegenden Grünstreifen. Laut Aussage der Autofahrerin habe sie gebremst und sei aufgrund der glatten Straße ins Rutschen geraten. Das Auto überschlug sich und landete auf dem Dach. Dabei zogen sich die Insassen die leichten Verletzungen zu.

Hinzugerufene Polizisten sicherten die Spuren am Unfallort und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Für die Dauer der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme sperrten die Beamten die Unfallstelle bis etwa 9.15 Uhr vollständig ab. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. (jus)

