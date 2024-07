Polizei Homberg

POL-HR: Diebstahl von Mähroboter

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 30.07.2024:

Melsungen

Tatzeit: Montag 29.07.2024, 01:52 Uhr

Am Montagmorgen wurde von einem Firmengelände in der Malsfelder Straße in Obermelsungen ein Mähroboter der Marke Husqvarna Automower 415X gestohlen. Die Unbekannten betraten die dortige Rasenfläche der Firma und entnahmen den freistehenden Mähroboter. Weiterhin lösten sie den verschraubten Mähroboterunterstand von ein paar Waschbetonplatten und nahmen diese ebenfalls mit.

Der Wert des Mähroboters mit Unterstand liegt im vierstelligen Bereich. Hinweise bitte an die Polizeistation Melsungen unter Telefon 05661/7089-0.

Martin Stumpf, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell