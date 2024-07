POL-HR: Diebstahl von Audi

Polizei Homberg

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 29.07.2024:

Fritzlar

Tatzeit: Sonntag, den 28.07.2024; 15:00 Uhr bis 22:13 Uhr

Unbekannte Täter haben zwischen Sonntagmittag, 15:00 Uhr und Sonntagabend, 22:13 Uhr einen PKW in Fritzlar gestohlen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand begaben sich die unbekannten Täter zunächst zur Arbeitsstelle des Anzeigenerstatters. Dort entwendeten sie aus einem Umkleideschrank die Fahrzeugschlüssel. Im Anschluss gingen sie zum PKW in der Gießener Straße, öffneten das Fahrzeug und fuhren in unbekannte Richtung davon.

Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen schwarzen Audi A4. Am PKW war zuletzt das Kennzeichen "HR-SN 2024" befestigt. Der Wert des PKW liegt im vierstelligen Bereich.

Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs oder der Tat werden von der Polizei in Fritzlar unter Telefon 05622/9966-0 entgegengenommen.

