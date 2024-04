POL-SE: Tornesch - Großkontrolle der Polizei mit dem Schwerpunkt Alkohol-Drogen-Medikamente im Straßenverkehr und reisende Straftäter

Bad Segeberg (ots) - Am Donnerstag (25.04.2024) ist es aus bisher noch ungeklärter Ursache in der Königstraße zu einem Schornsteinbrand eines Imbisses gekommen. Näheres hierzu ist auch einer Pressemitteilung des Kreisfeuerwehrverbandes vom 26.04.2024 unter nachfolgendem Link zu entnehmen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/22179/5766289 Die Kriminalpolizei in ...

mehr