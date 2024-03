Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Verkehrsunfallflucht

Grünstadt (ots)

Eine 70-jährige Fahrerin eines Toyota parkte ihr Fahrzeug am Donnerstag, 28.03.2024, zwischen 12:45 Uhr und 14:45 Uhr zunächst auf dem Kundenparkplatz des TOOM-Baumarktes in der Kirchheimer Straße und anschließend auf dem Parkplatz des Deichmann Schuhgeschäfts in der Carl-Zeiss-Straße in Grünstadt. Als die 70-jährige wieder zu ihrem Fahrzeug kam, stellte sie einen frischen Streifschaden an der Frontstoßstange und am linken vorderen Kotflügel fest. Vermutlich stieß ein bislang unbekannter Unfallverursacher beim Ein-/Ausparken gegen den Toyota und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Örtlichkeit. Der Sachschaden am Toyota beläuft sich auf ca. 500EUR. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt unter 06359/9312-0 oder per E-Mail (pigruenstadt@polizei.rlp.de) entgegen.

