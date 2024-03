Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - ***Zeugenaufruf*** Mehrere Sachbeschädigungen durch Feuer

Grünstadt (ots)

Am Freitag, dem 29.03.2024, ereigneten sich gegen 20:00 Uhr mehrere Sachbeschädigungen durch Feuer im Bereich der Sausenheimer- und Richard-Wagner-Straße in Grünstadt. Im Bushaltestellenbereich in der Sausenheimerstraße wird hiesiger Dienststelle zunächst ein Mülltonnenbrand gemeldet, ehe kurze Zeit später der Brand einer Hecke in der Richard-Wagner-Straße mitgeteilt wird. Die örtliche Feuerwehr übernahm anschließend die Löscharbeiten vor Ort. Durch die beiden Brände entstand ein Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich. Anwohner berichteten von einem lauten "Knall" unmittelbar vor dem Feststellen der Brände. Zum Brandleger konnte jedoch niemand Angaben machen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt unter 06359/9312-0 oder per E-Mail (pigruenstadt@polizei.rlp.de) entgegen.

