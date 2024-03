Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Gefährliche Körperverletzung

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 30.03.2024 gegen 01:00 Uhr kam es auf dem Kohlplatz zu einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil eines 23-Jährigen. Der Junge man wurde laut eigener Angaben durch Unbekannte unvermittelt mit einem "Schorleglas" beworfen, welches ihn am Kopf traf. Zu dem oder den Täter liegen keine Hinweise vor. Durch den Wurf erlitt der Mann eine blutende Platzwunde am Kopf, welche im Krankenhaus behandelt werden musste.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neustadt/W. unter 06324 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

