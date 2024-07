Polizei Homberg

POL-HR: Dogscooter aus Gartenhaus gestohlen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 29.07.2024:

Neukirchen

Tatzeit: Samstag, 27.07.2024, 12:00 Uhr bis Sonntag, 28.07.2024, 12:30 Uhr

Von Samstag auf Sonntag brachen Unbekannte in ein Gartenhaus in dem Urbachweg in Neukirchen ein. Die unbekannten Täter entnahmen aus dem Innenraum des Gartenhauses ein Mountainbike, einen Dogscooter (mit Spannvorrichtung für Hunde), eine Gasflasche sowie einen Putzeimer und entfernten sich im Anschluss vom dortigen Grundstück.

Das erlangte Diebesgut liegt im vierstelligen Bereich.

Hinweise bitte an die Polizeistation Schwalmstadt unter Telefon 06691/943-0.

Martin Stumpf, PHK -Pressesprecher-

