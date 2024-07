Polizei Homberg

POL-HR: Diebstahl von E-Bikes

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 26.07.2024:

Guxhagen

Tatzeit: Mittwoch, 24.07.2024, 17:00 Uhr bis Donnerstag, 25.07.2024, 10:00 Uhr

Von Mittwoch auf Donnerstag haben unbekannte Täter zwei Fahrräder in Guxhagen gestohlen. Nach Angaben der Geschädigten wurden die Fahrräder an der Hauswand eines Wohnhauses in der Straße "Im Steinbruch", mit einem Schloss gesichert, abgestellt. Bei den Fahrrädern handelte es sich um ein E-Bike der Marke Haibike (Typ Sduro FullNine 5.0) in blau und ein E-Bike der Marke Focus (Typ JAM 6.7 Nine) in schwarz.

Das E-Bikes haben einen Wert von mehreren tausend Euro. Die Polizeistation Melsungen ermittelt. Hinweise bitte unter Telefon 05661/7089-0.

Martin Stumpf, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell