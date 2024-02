Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Pkw-Fahrer auf der Autobahn 1 in Emstek möglicherweise unter Drogeneinfluss und zur Festnahme ausgeschrieben

Delmenhorst (ots)

Ein möglicherwiese unter dem Einfluss berauschender Mittel stehender Mann wurde am Mittwoch, 21. Februar 2024, gegen 19:30 Uhr, auf der Autobahn 1 kontrolliert. Er war zur Festnahme ausgeschrieben und wurde in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn befuhren die dreispurige Autobahn 1 zwischen dem Dreieck Ahlhorn und der Anschlussstelle Cloppenburg in Richtung Osnabrück. Auf dem linken Fahrstreifen leitete ein vorausfahrender Pkw-Fahrer eine Gefahrenbremsung ein, schaltete das Warnblinklicht ein und beschleunigte anschließend wieder auf eine Geschwindigkeit von ungefähr 150 km/h. Um den Fahrer nach dem Grund dieses Manöver befragen zu können, stoppten die Beamten den Mann auf dem Parkplatz Cappeln-Hagelage. Der 47-jährige Mann aus Georgien gab an, einen Stau erkannt und deshalb gebremst zu haben. Eine derartige Verkehrssituation gab es nicht. Vielmehr bestand der Verdacht, dass der Mann vor Fahrtantritt Drogen konsumiert haben könnte. Ein durchgeführter Test zeigte eine mögliche Beeinflussung durch THC an.

Weil der Verdacht der absoluten Fahruntüchtigkeit bestand, leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein. Sie ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und beschlagnahmten den Führerschein des Mannes. Da er bereits zur Festnahme ausgeschrieben war, wurde der 47-Jährige abschließend in eine Justizvollzugsanstalt gefahren.

