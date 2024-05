POL-EL: Schüttorf - Mofa gestohlen

Spelle (ots) - In der Nacht zu Samstag haben bislang unbekannte Täter gegen 2.57 Uhr versucht in eine Tankstelle an der Hauptstraße in Spelle einzubrechen. Auf dem Dach versuchten sie sich gewaltsam Zugang zu dem Gebäude zu verschaffen. Dabei beschädigten sie eine Lichtkuppel. In das Gebäude gelangten die Täter nicht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Freren ...

