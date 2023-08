Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Modautal- Lützelbach: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht auf Wanderparkplatz gesucht

Modautal (ots)

Am Mittwoch, den 10.08.2023, zwischen 04:50 Uhr und 05:45 Uhr kam es auf dem Wanderparkplatz Modautal-Lützelbach zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Der unbekannte Fahrzeugführer stieß beim Rangieren mit seinem Fahrzeug gegen einen abgestellten, weißen Mercedes-Benz Sprinter. Dabei beschädigte das Fahrzeug den Sprinter an der hinteren, rechten Fahrzeugecke und sein eigenes Fahrzeug mutmaßlich an einer der Beleuchtungseinrichtungen. Der Unfallverursacher entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von etwa 1000,- Euro zu kümmern.

Hinweise bitte an die Polizeistation Ober-Ramstadt unter der Telefonnummer 06154 6330 - 0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

