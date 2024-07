POL-HR: Diebstahl aus Baucontainer

Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 25.07.2024: Schwalmstadt Tatzeit: Dienstag, den 23.07.24; 08:30 Uhr - Mittwoch, den 24.07.24; 11:30 Uhr Die Polizeistation in Schwalmstadt sucht aktuell nach einer Person, die im Verdacht steht an zwei Einbrüchen beteiligt gewesen zu sein. Zwischen Dienstag und Mittwoch wurde in ein Gemeindehaus in ...

